Kaçakçılık Operasyonunda 3 Gözaltı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15-16 Nisan 2025 tarihlerinde yürütülen operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 27 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile 29 adet farklı marka ve modelde kaçak ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA