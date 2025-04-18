Alacak Verecek Kavgası Kanlı Bitti: Mağazada Silahlı Saldırı

Van'da bir mağazada çıkan alacak verecek kavgasında kan döküldü. Silahların konuştuğu kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Alacak Verecek Kavgası Kanlı Bitti: Mağazada Silahlı Saldırı

Van'ın İpekyolu ilçesinde, sabah saatlerinde bir giyim mağazasında yaşanan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.

Ferit Melen Caddesi üzerindeki iş yerine gelen ve aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu öne sürülen kişiler arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Alacak Verecek Kavgası Kanlı Bitti: Mağazada Silahlı Saldırı - Resim : 1

İddiaya göre taraflardan biri yanında getirdiği silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 4 kişiden biri olay yerinde yaşamını yitirirken, 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Gündüz vakti işlek bir caddede yaşanan saldırı çevrede büyük panik yaratırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Afşin’de Bıçaklı Kavga: 22 Yaşındaki Genç Hayatını KaybettiAfşin’de Bıçaklı Kavga: 22 Yaşındaki Genç Hayatını KaybettiGüncel

Samsun'da Kavga Anında Havaya Ateş Açtı, Gözaltına AlındıSamsun'da Kavga Anında Havaya Ateş Açtı, Gözaltına AlındıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Kavga Saldırı Van
Son Güncelleme:
Dünyada Sadece 18 Tane Bulunuyor, Tek Ağaçtan 40 Farklı Meyve Çıkıyor! Gören Şaşıp Kalıyor Dünyada Sadece 18 Tane Bulunuyor, Tek Ağaçtan 40 Farklı Meyve Çıkıyor! Gören Şaşıp Kalıyor
Biberin Acı mı Tatlı mı Olduğu Nasıl Anlaşılır? Şeflerin Gizli Yöntemi Ortaya Çıktı Biberin Acı mı Tatlı mı Olduğu Nasıl Anlaşılır? Şeflerin Gizli Yöntemi Ortaya Çıktı
Osmanlı Resimlerinin Usta İsminin Ünlü Tablosu Satışa Çıktı, Son Eseri Rekor Kırmıştı Osmanlı Resimlerinin Usta İsminin Ünlü Tablosu Satışa Çıktı, Son Eseri Rekor Kırmıştı
Trabzonspor ve Ankaragücü'nden Sonra Bir Şok Daha! Ticaret Bakanlığı'ndan Beşiktaş'a Yasak Ticaret Bakanlığı'ndan Beşiktaş'a Yasak
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Havalimanı'nda Fiyatlar Çıldırdı! Burada Karnını Doyuran, Cebini Boşaltıyor! Avrupa Bu Fiyatları Konuşuyor İstanbul Havalimanı'nda Fiyatlar Çıldırdı! Burada Karnını Doyuran, Cebini Boşaltıyor
Kredi Faizlerinde Son durum: İşte Taşıt, Konut, İhtiyaç Kredisinde En Düşük Oranlar Kredi Faizlerinde Son durum
Ulaşım Devi Türkiye’nin En Popüler Markası İçin Kolları Sıvadı: Gizli Anlaşma Sızdı! Devler Arasında Kıran Kırana Pazarlık Ulaşım Devi Türkiye’nin En Popüler Markası İçin Kolları Sıvadı: Gizli Anlaşma Sızdı
Selçuk Geçer: Yeni Rekora Hazır Olun Selçuk Geçer: Yeni Rekora Hazır Olun
Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat: Kuvvetli Yağışlar Geri Dönüyor Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat