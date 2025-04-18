Alacak Verecek Kavgası Kanlı Bitti: Mağazada Silahlı Saldırı

Van'ın İpekyolu ilçesinde, sabah saatlerinde bir giyim mağazasında yaşanan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.

Ferit Melen Caddesi üzerindeki iş yerine gelen ve aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu öne sürülen kişiler arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

İddiaya göre taraflardan biri yanında getirdiği silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 4 kişiden biri olay yerinde yaşamını yitirirken, 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Gündüz vakti işlek bir caddede yaşanan saldırı çevrede büyük panik yaratırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA