Okul Bahçesinde Cinayet: 14 Yaşındaki Gülden Ölü Bulundu

Edirne’de bir okulun bahçesinde kanlar içinde bulunan 14 yaşındaki Gülden C. yaşamını yitirdi. 14 yaşındaki çocuğun, erkek arkadaşı E.A. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edildi.

Son Güncelleme:
Okul Bahçesinde Cinayet: 14 Yaşındaki Gülden Ölü Bulundu

Kadınlar ve çocuklar hiçbir yerde güvende değil. Henüz 14 yaşında olan Gülden C., okul bahçesinde kanlar içinde bulundu.

Olay, Edirne’nin Çavuşbey Mahallesi’nde bulunan bir okulun bahçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde okulun yanından geçenler, yerde hareketsiz yatan bir kız çocuğunu fark ederek durumu hemen ekiplere bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, 14 yaşındaki Gülden C.’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Okul Bahçesinde Cinayet: 14 Yaşındaki Gülden Ölü Bulundu - Resim : 1

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde Gülden’in vücudunda bıçak yaraları olduğu belirlendi. İddialara göre, 14 yaşındaki çocuk, erkek arkadaşı olduğu belirtilen E.A. tarafından okul bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü.

HER YERDE ARANIYOR!

Gülden’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen E.A.’nın yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

İzmir'de Erkek Vahşeti! Hamile Kadın ile 16 Yaşındaki Kız Çocuğuna Kabusu Yaşattıİzmir'de Erkek Vahşeti! Hamile Kadın ile 16 Yaşındaki Kız Çocuğuna Kabusu YaşattıGüncel

Kız Öğrenci Yurdunda Sapık Alarmı: 'Mutfak Görevlisiyim' Diyerek İçeri Girip Odaları Gezdi, Arkadaşlık Teklif EttiKız Öğrenci Yurdunda Sapık Alarmı: 'Mutfak Görevlisiyim' Diyerek İçeri Girip Odaları Gezdi, Arkadaşlık Teklif EttiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Çocuk Edirne Bıçaklı Saldırı Cinayet Okul
Son Güncelleme:
Özel Kreşte Bebeğe Darp: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Harekete Geçti Bakanlık Kreşteki Vahşet İçin Harekete Geçti
Film Sahnelerini Aratmayan Olay: İki Otele Otomatik Silahla Saldırdı, Metrobüsle Kaçtı Film Sahnelerini Aratmayan Olay: Otomatik Silahla Saldırdı, Metrobüsle Kaçtı
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi! Dizinin Başrol Oyuncularından Ünlü İsim Apar Topar Veda Ediyor Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi
Ayakkabılardaki Geçmek Bilmeyen Kötü Kokuyu Anında Silip Götürüyor! Bu Malzemeler Her Evde Bulunuyor Ayakkabılardaki Geçmek Bilmeyen Kötü Kokuyu Anında Silip Götürüyor! Bu Malzemeler Her Evde Bulunuyor
ÇOK OKUNANLAR
Ölümden Döndü, Milyonluk İş Kurdu: 10 Günde Yapıyor, 1 Tanesini 30 Bin TL'ye Satıyor Ölümden Döndü, Milyonluk İş Kurdu: 10 Günde Yapıyor, 1 Tanesini 30 Bin TL'ye Satıyor
Dev Giyim Markası 13 Yıl Sonra Türkiye'ye Geri Döndü! Mağazasını İstanbul’da Açtı, Moda Savaşları Başladı Dev Giyim Markası 13 Yıl Sonra Türkiye'ye Geri Döndü! Mağazasını Açtı, Moda Savaşları Başladı
Yatırımcılar Rotayı Oraya Çevirdi! Satışlar Patladı, Piyasalar Alev Aldı: 3 Ayda Rekor Kırdı Yatırımcılar Rotayı Oraya Çevirdi! Satışlar Patladı, Piyasalar Alev Aldı: 3 Ayda Rekor Kırdı
Cep Telefonu Numarasıyla Zengin Oldu: Kimse İnanamadı! Bu Numara İçin Servet Ödediler Cep Telefonu Numarasıyla Zengin Oldu: Kimse İnanamadı! Bu Numara İçin Servet Ödediler
Eşi Evden Kovdu Birden Zengin Oldu! Tarlada Kazarken Başına Talih Kuşu Kondu, Büyük Serveti Buldu Eşi Evden Kovdu Birden Zengin Oldu! Tarlada Kazarken Başına Talih Kuşu Kondu, Büyük Serveti Buldu