Okul Bahçesinde Cinayet: 14 Yaşındaki Gülden Ölü Bulundu

Kadınlar ve çocuklar hiçbir yerde güvende değil. Henüz 14 yaşında olan Gülden C., okul bahçesinde kanlar içinde bulundu.

Olay, Edirne’nin Çavuşbey Mahallesi’nde bulunan bir okulun bahçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde okulun yanından geçenler, yerde hareketsiz yatan bir kız çocuğunu fark ederek durumu hemen ekiplere bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, 14 yaşındaki Gülden C.’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde Gülden’in vücudunda bıçak yaraları olduğu belirlendi. İddialara göre, 14 yaşındaki çocuk, erkek arkadaşı olduğu belirtilen E.A. tarafından okul bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü.

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Gülden’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen E.A.’nın yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: İHA