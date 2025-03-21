Kız Öğrenci Yurdunda Sapık Alarmı: 'Mutfak Görevlisiyim' Diyerek İçeri Girip Odaları Gezdi, Arkadaşlık Teklif Etti

Avcılar Firuzköy Mahallesi'ndeki bir kız öğrenci yurdunda sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Dün saat 07.30 sularında meydana gelen olayda, kendisini "mutfak görevlisi" olarak tanıtan M.K. adlı şüpheli, yurda sızarak odaları tek tek dolaştı.

Hırsızlık yaparken yakalanmamak için dikkat çekmemeye çalışan M.K., gözüne kestirdiği üniversiteli genç kızların odalarına girerek eşyalarını çaldı.

Bir süredir takip ettiği, okula gitmek üzere giyinen üniversiteli kız öğrencilerin bulunduğu 4 odaya girip, arkadaşlık teklifinde bulundu.

Kız öğrenciler, panik içinde yardım istedi. Yurt güvenliği hızla müdahale ederek şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, suçüstü yakalanan M.K.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede, zanlının bir cüzdan ve bir miktar para çaldığı tespit edildi.

21 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Polis soruşturması derinleştirdiğinde, M.K.'nin sabıkası adeta kabarık bir suç dosyasına dönüştü. 'Kasten yaralama', 'tehdit' ve 'uyuşturucu' gibi çeşitli suçlardan tam 21 kaydı olduğu ortaya çıktı. Bu durum, yurt yönetiminin güvenlik zafiyetini gündeme getirirken, öğrencilerin tepkisi de sert oldu.

ÖĞRENCİLERDEN PROTESTO

Sabah yaşanan olayın yankıları akşam saatlerinde büyüyerek protestoya dönüştü. Kız ve erkek öğrenciler, yurt binasının önünde toplanarak yönetimi protesto etti.

Ellerinde "Güvenlik Uykuda, Öğrenciler Tehlikede!" yazılı dövizler taşıyan kalabalık, sloganlarla tepkisini dile getirdi.

Kaynak: DHA