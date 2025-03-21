AFAD Açıkladı: Ege Denizi'nde Korkutan Deprem

AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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AFAD Açıkladı: Ege Denizi'nde Korkutan Deprem

Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan itibaren yaşanan deprem fırtınası sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından Ege Denizi'nde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Merkez üssü Ege Denizi olan depremin büyüklüğü 4,2 olarak açıklandı.

Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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