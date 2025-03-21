AFAD Açıkladı: Ege Denizi'nde Korkutan Deprem
AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan itibaren yaşanan deprem fırtınası sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından Ege Denizi'nde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Merkez üssü Ege Denizi olan depremin büyüklüğü 4,2 olarak açıklandı.
Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 21, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-03-21
Saat:06:47:26 TSİ
Enlem:36.6025 N
Boylam:25.46222 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/7lJqk97NfL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: