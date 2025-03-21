İş Yerinde Korkunç İnfaz! Boğazı Kesilerek Öldürüldü

Bodrum'da korkunç bir olay yaşandı. Camcı Alaaddin Yıldız, iş yerinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde camcı Alaaddin Yıldız (53), iş yerinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Üzeri battaniye ile örtülü olan Yıldız’a dün akşamdan beri ulaşamayan yakınları, polise haber verdi. Evinde bulunamayan Yıldız, iş yerinde kanlar içinde yatarken keşfedildi.

İş Yerinde Korkunç İnfaz! Boğazı Kesilerek Öldürüldü - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Dört çocuk babası Yıldız’ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis cinayetin aydınlatılması için soruşturmasını sürdürüyor.

İş Yerinde Korkunç İnfaz! Boğazı Kesilerek Öldürüldü - Resim : 2

Kaynak: DHA

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