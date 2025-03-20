Erzincan'da Şiddetli Deprem

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada herhangi bir olumsuz durum bulunmadığı bildirildi.

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Erzincan'da Şiddetli Deprem

AFAD’ın açıklamasına göre, saat 21.33’te, merkez üssü Erzincan’ın Tercan ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6,98 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Deprem ile ilgili Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada "20.03.2025 tarihi saat 21.33 sıralarında merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.
Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup, şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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