Sosyal Medya Kısıtlaması Kaldırıldı mı? Twitter (X), Instagram, WhatsApp, YouTube, Facebook Açıldı mı?

Son iki gündür Instagram, Twitter (X), WhatsApp, TikTok, Facebook ve YouTube başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunda erişim sorunları yaşandı. Kullanıcılar uygulamalara giriş yapamazken, akışın yenilenmediğini ve paylaşımların görüntülenemediğini bildirdi. Özellikle İstanbul’da sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına erişimde ciddi sıkıntılar yaşandı.

Eski adı Twitter olan X platformunda tweet paylaşımı, akış yenileme ve mesaj gönderme işlemleri aksarken, TikTok, Instagram ve YouTube'da da benzer problemler görüldü. WhatsApp kullanıcıları, mesajların geç gittiğini, fotoğraf ve video gönderiminde sorun yaşadıklarını belirtti. İstanbul’da bu durum pek çok kişinin günlük iletişimini olumsuz etkiledi.

SOSYAL MEDYAYA ERİŞİM KISITLAMASI KALKTI

Ancak, 21 Mart Cuma günü gece saatlerinden itibaren erişim problemleri sona erdi. Kullanıcılar, Instagram, Twitter (X), WhatsApp, TikTok, Facebook ve YouTube gibi sosyal medya platformlarını tekrar sorunsuz bir şekilde kullanmaya başladı.

Kaynak: Haber Merkezi