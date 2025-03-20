VPN Kullananlar Yandı! VPN Kullananlara Para Cezası mı Kesilecek?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından WhatsApp, Instagram, X, TikTok ve YouTube gibi uygulamalarda erişim sorunu meydana geldi. Yaşanan bu kesintiler sonrasında VPN kullanımı yeniden gündem oldu. Peki VPN kullanmak yasak mı? VPN kullananlara para cezası mı kesilecek? İşte detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz gün sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından sosyal medya platformlarına erişim sorunları, VPN kullanımını yeniden gündeme getirdi. WhatsApp, Instagram, X (Twitter), TikTok ve YouTube gibi uygulamalara erişimde yaşanan kesintiler, kullanıcıları VPN kullanımı ve yasal durumu hakkında araştırma yapmaya yönlendirdi. Peki, VPN kullanmak yasak mı? VPN kullananlara para cezası var mı? İşte detaylar…
TÜRKİYE'DE VPN KULLANIMI YASAK MI?
Türkiye’de VPN kullanımıyla ilgili doğrudan bir yasak bulunmamaktadır. Ancak, bazı VPN servisleri belirli dönemlerde erişim engeline takılabilir. Güvenlik uzmanları, özellikle ücretsiz ve güvenilir olmayan VPN servislerinin kişisel veriler için tehdit oluşturabileceğini belirtiyor.
VPN KULLANANLARA PARA CEZASI MI KESİLECEK?
Türkiye’de VPN kullanımına ilişkin herhangi bir cezai yaptırım veya para cezası uygulanmamaktadır. Ancak, bazı platformlara erişimi kısıtlamak amacıyla belirli VPN servislerine engel getirilebilir. Bu nedenle kullanıcıların VPN seçerken güvenilir sağlayıcılara yönelmesi önerilir.
VPN KULLANANLAR DİKKAT
VPN, güvenli bir bağlantı sağlasa da yanlış hizmet sağlayıcıları kullanıldığında kişisel verileriniz tehlikeye girebilir.
Ücretsiz VPN’lerden Kaçının: Ücretsiz VPN’ler, kullanıcı verilerini toplayarak üçüncü taraflarla paylaşabilir. Güvenilir ve ücretli VPN servislerini tercih edin.
DNS Sızıntılarını Kontrol Edin: Gerçek IP adresinizin sızmasını engellemek için VPN’inizin DNS koruma sunduğundan emin olun.
Güçlü Şifreleme Kullanın: OpenVPN veya IKEv2/IPsec gibi güncel şifreleme protokolleri olan VPN servislerini kullanın.
No-Log (Kayıt Tutmama) Politikası: VPN sağlayıcınızın kullanıcı verilerini saklamadığına dair bağımsız denetimlerden geçmiş bir politikaya sahip olduğuna dikkat edin.
Kill Switch Özelliği: VPN bağlantısı kesildiğinde internet trafiğinizi otomatik olarak durduran Kill Switch özelliğine sahip VPN’leri kullanarak verilerinizi koruyun.