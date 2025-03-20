VPN Kullananlar Yandı! VPN Kullananlara Para Cezası mı Kesilecek?

TÜRKİYE'DE VPN KULLANIMI YASAK MI?

Türkiye’de VPN kullanımıyla ilgili doğrudan bir yasak bulunmamaktadır. Ancak, bazı VPN servisleri belirli dönemlerde erişim engeline takılabilir. Güvenlik uzmanları, özellikle ücretsiz ve güvenilir olmayan VPN servislerinin kişisel veriler için tehdit oluşturabileceğini belirtiyor.

VPN KULLANANLARA PARA CEZASI MI KESİLECEK?

Türkiye’de VPN kullanımına ilişkin herhangi bir cezai yaptırım veya para cezası uygulanmamaktadır. Ancak, bazı platformlara erişimi kısıtlamak amacıyla belirli VPN servislerine engel getirilebilir. Bu nedenle kullanıcıların VPN seçerken güvenilir sağlayıcılara yönelmesi önerilir.