Üniversite Öğrencisinin Şüpheli Ölümü

Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Burak Ok, evinde ölü bulundu. Fatih Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Ok’tan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Burak Ok’un cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Memleketi Nevşehir’de toprağa verileceği öğrenilen gençle ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA