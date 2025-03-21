Evine Giderken Silahlı Saldırıya Uğradı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yürüyerek evine giden 32 yaşındaki Ersel Ş., otomobille yanına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak bacağından yaralandı.
Olay, gece yarısı Süleymaniye Mahallesi 1’inci Park Sokak'ta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan, tabancayla iki el ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ersel Ş., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, saldırganın kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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