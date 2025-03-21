Evine Giderken Silahlı Saldırıya Uğradı

Olay, gece yarısı Süleymaniye Mahallesi 1’inci Park Sokak'ta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan, tabancayla iki el ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ersel Ş., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, saldırganın kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA