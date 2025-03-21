Meteoroloji'den O İllere Kritik Uyarı: Kar, Sağanak, Fırtına...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Bu yağışların Marmara’nın doğusunda (Bilecik hariç), Güneydoğu Anadolu’nun batısında ve bazı illerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar olarak görüleceği tahmin ediliyor. Özellikle Orta Karadeniz kıyıları ile bazı doğu illerinde yağışların kuvvetli olabileceği bildiriliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, sis ve pus beklenirken, yüksek ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi öngörülürken, rüzgarın genel olarak kuzey yönlerinden, güneydoğu bölgelerde ise güney yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Güney Ege ve Akdeniz’de rüzgarın kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) etkili olacağı tahmin ediliyor.

METEOROLOJİK UYARILAR

Meteoroloji, kuvvetli yağış, fırtına, çığ tehlikesi ve zirai don konusunda vatandaşları uyardı. Sel, su baskını, ulaşımda aksama, tipi ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Özellikle tarımsal faaliyetle uğraşanların zirai don tehlikesine karşı önlem alması ve güncel hava tahminlerini takip etmesi öneriliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan, Kars, Erzurum, Muş, Bingöl, Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi