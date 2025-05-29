Yıldırımı Çeken 5 Ağaç Türüne Dikkat! Bu Ağaçları Evinizin Yakınına Dikmeyin
Yıldırım, her yıl dünya genelinde can ve mal kayıplarına yol açan tehlikeli doğa olaylarından biri. Özellikle fırtına sırasında dışarıda bulunmak risk teşkil ederken, bazı ağaç türlerinin yıldırımı daha fazla çekmesi bu riski katlıyor. Uzmanlara göre, belirli ağaçlar yapısal özellikleri nedeniyle yıldırımın en sık temas ettiği doğal varlıklar arasında yer alıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ağaçlar, sahip oldukları yüksek nem oranı ve elektrik iletkenliği sayesinde fırtına esnasında yıldırımı çekebiliyor. Bu durum, özellikle evlerin yakın çevresinde bulunan bazı ağaç türlerini daha da tehlikeli hale getiriyor. Hem yapıların hem de insanların güvenliği açısından bu tür ağaçlardan uzak durulması öneriliyor.
İŞTE YILDIRIMI EN ÇOK ÇEKEN 5 AĞAÇ TÜRÜ
MEŞE AĞACI
Yüksek gövdeli ve genellikle tek başına büyüyen meşe ağaçları, yıldırımın en sık temas ettiği türlerin başında geliyor. Güçlü yapıları ve iletken dokuları nedeniyle özellikle açık alanlarda tehlike oluşturabiliyor. Fırtına anında meşe ağacına yakın durmak hayati risk barındırıyor.
AKÇAAĞAÇ
Akçaağaçlar da yıldırımı çeken türler arasında yer alıyor. Yüksek boyları ve nemli yapıları, bu ağaçları fırtına anında riskli hale getiriyor. Özellikle yabani türleri, elektriksel boşalmalar için uygun ortam sunuyor.
KAVAK AĞACI
Hızla büyüyen ve nemli dokusuyla bilinen kavak ağaçları, elektrik akımını kolay iletebiliyor. Yıldırımın isabet etmesi halinde kavak ağacı hızla alev alabiliyor ve yangın riski doğuruyor. Bu nedenle konut çevresinde kavak ağacına yer verilmemesi öneriliyor.
ÇAM AĞACI
Reçineli yapısıyla bilinen çam ağaçları, yıldırımın etkisiyle kolayca tutuşabiliyor. Yoğun reçine içeren bu ağaçlar, yıldırım sonrası yangınlara neden olabiliyor. Güvenlik açısından çam ağaçlarının evlerin yakınında bulunması ciddi risk taşıyor.
HUŞ AĞACI
Huş ağaçları yıldırım etkisine karşı daha dirençli görünse de yaşlı ve tekil halde bulunan bireyler tehlike oluşturabiliyor. Özellikle yalnız duran huş ağaçları, yıldırımın etkisiyle ciddi zararlar verebiliyor.
EVLERİN YAKININDA DİKİLMEMELİ
Uzmanlar, bu 5 ağaç türünün evlerin çevresine dikilmemesini, var olan ağaçlara karşı da gerekli önlemlerin alınmasını öneriyor. Fırtına sırasında bu tür ağaçlardan uzak durulması, olası can ve mal kayıplarının önüne geçmek adına büyük önem taşıyor.