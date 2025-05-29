Yıldırımı Çeken 5 Ağaç Türüne Dikkat! Bu Ağaçları Evinizin Yakınına Dikmeyin

Ağaçlar, sahip oldukları yüksek nem oranı ve elektrik iletkenliği sayesinde fırtına esnasında yıldırımı çekebiliyor. Bu durum, özellikle evlerin yakın çevresinde bulunan bazı ağaç türlerini daha da tehlikeli hale getiriyor. Hem yapıların hem de insanların güvenliği açısından bu tür ağaçlardan uzak durulması öneriliyor.