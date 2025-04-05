Film Sahnelerini Aratmayan Olay: İki Otele Otomatik Silahla Saldırdı, Metrobüsle Kaçtı

İki otelden haraç isteyip ret cevabı alan 17 yaşındaki saldırgan, otomatik silahla sokağı savaş alanına çevirdi. İzini kaybettirmeye çalışan saldırganın kıyafetlerini değiştirip metrobüsle kaçtığı tespit edildi.

Film Sahnelerini Aratmayan Olay: İki Otele Otomatik Silahla Saldırdı, Metrobüsle Kaçtı

Avcılar'da 3 Nisan Perşembe sabaha karşı saat 04.00 sularında film sahnelerini aratmayan bir olaya sahne oldu. İddiaya göre, kimliği sonradan belirlenen 17 yaşındaki E.Y., aynı sokakta bulunan iki otelden tehdit yoluyla para talep etti. Ancak olumsuz yanıt alınca, yanında getirdiği otomatik silahla her iki otele de ateş açtı.

Saldırgan, olayı gerçekleştirdikten sonra koşarak kaçtı. Olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Detaylı incelemelerde saldırganın yalnız hareket ettiği, kaçarken yakındaki bir binaya girerek kıyafetlerini değiştirdiği ve olayda kullandığı silahı bina boşluğuna bıraktığı tespit edildi.

Film Sahnelerini Aratmayan Olay: İki Otele Otomatik Silahla Saldırdı, Metrobüsle Kaçtı - Resim : 1

Merdiven boşluğunda yapılan aramada, saldırıda kullanılan ve halk arasında "Uzi" olarak bilinen otomatik tüfek ile değiştirdiği kıyafetler bulundu. Kıyafetlerini değiştirdikten sonra Cihangir-Üniversite Metrobüs Durağına yönelen E.Y.’nin metrobüsle kaçtığı belirlendi.

Film Sahnelerini Aratmayan Olay: İki Otele Otomatik Silahla Saldırdı, Metrobüsle Kaçtı - Resim : 2

Parmak izleri ve güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak E.Y.’nin kimliğini ve gizlendiği adresi tespit edildi. Gözaltına alınan genç saldırgan, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gecenin sessizliğini silah sesleriyle bozan saldırı mahallede paniğe neden olurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

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