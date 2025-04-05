İstanbul Valiliği Tarih Verdi: Kar ve Sağanak Geliyor

İstanbul Valiliği'nden vatandaşları uyaran bir açıklama geldi. Açıklamada, hava sıcaklıklarının pazartesi gününden itibaren 5 ila 7 derece düşeceği belirtildi. Açıklamaya göre, 7 Nisan Pazartesi ve 8 Nisan Salı günü Marmara Bölgesi'nde yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizin 07 Nisan 2025 Pazartesi günü kuzeybatı (Trakya) kesimlerden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi günü Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kesimlerden başlamak üzere hafta boyunca azalarak bölge genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği; bölge genelinde 5 ila 7 derece, iç ve yüksek kesimlerde ise 7 ila 9 derece mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor."

Kaynak: Haber Merkezi