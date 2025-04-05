Tatil Bitti, Çile Başladı: Dönüş Yolunda 'Trafik' Alarmı

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesine saatler kala Türkiye genelinde dönüş trafiği adeta kilitlendi. İstanbul, Kırıkkale ve Tekirdağ başta olmak üzere birçok ilde sürücüler yoğun trafikle karşı karşıya kaldı. Yetkililer, hem olumsuz hava koşullarına hem de artan trafik riskine karşı sürücüleri uyardı.

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Tatil Bitti, Çile Başladı: Dönüş Yolunda 'Trafik' Alarmı

Ramazan Bayramı tatilinin bitimine saatler kala, yurdun dört bir yanından büyükşehirlere dönüşe geçen vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu. İstanbul’a dönüş güzergahlarında trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Tem Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kavacık Mevkii’nde araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik haritasına göre saat 16.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 54 olarak ölçüldü.

Tatil Bitti, Çile Başladı: Dönüş Yolunda 'Trafik' Alarmı - Resim : 1

43 İLİN GEÇİŞ YOLU

Tatilcilerin dönüş rotasında kilit bir konumda yer alan Kırıkkale’de de trafik ciddi ölçüde arttı. 43 ilin geçiş güzergahındaki kentte, özellikle öğle saatlerinden itibaren başlayan yağmur, ulaşımı olumsuz etkiledi. Ankara ve Kayseri yönlerinde sağanakla birlikte yollar kayganlaşırken, zaman zaman maddi hasarlı kazalar yaşandı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kurallara uymak hayat kurtarır. Birkaç dakikalık dikkat, bir ömrü değiştirebilir" diyerek sürücülere dikkat çağrısında bulundu.

Tatil Bitti, Çile Başladı: Dönüş Yolunda 'Trafik' Alarmı - Resim : 2

TEKİRDAĞ'DAN DÖNMEK İŞKENCE OLDU

İstanbul yönünde yoğunluğun gözlendiği bir diğer nokta ise Tekirdağ oldu. Tatilini Trakya, Saros Körfezi ve Ege kıyılarında geçirenlerin dönüşe geçmesiyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik denetimleri artırılarak 22 ekiple 46 personel sahaya indi. Dron destekli takip, radar sistemleri, ışık yönetimi ve emniyet şeridi düzenlemeleriyle trafik akışı hızlandırılmaya çalışılıyor.

Tatil Bitti, Çile Başladı: Dönüş Yolunda 'Trafik' Alarmı - Resim : 3

Malkara, Çorlu, Çerkezköy gibi geçiş güzergahlarında da yoğunluk dikkat çekerken, polis ekipleri kavşaklar ve ana arterlerde düzeni sağlamaya çalışıyor. Yetkililer, trafiğin özellikle Pazar akşam saatlerinde zirveye ulaşacağını belirterek sürücüleri hız yapmamaları, trafik kurallarına uymaları ve yorgun halde araç kullanmamaları konusunda uyardı. Sürücülerin hem kendi hem de başkalarının can güvenliği için tedbiri elden bırakmamaları isteniyor.

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Kaynak: DHA-İHA

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