Erzincan'da Müstakil Evde Yandı

Erzincan’da bulunan bir müstakil evde yangın çıktı.

Erzincan’ın Halitpaşa Mahallesi’nde meydana gelen yangın, sahibi yurt dışında olduğu öğrenilen müstakil evde çıkarken, sebebi henüz belirlenemedi.

Evin penceresinden yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan söndürülen yangında, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA