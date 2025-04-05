Kuyumcu Soygunu Saniye Saniye Kaydedildi

Ümraniye’de bir AVM’nin içerisinde yer alan kuyumcuya giren hırsızlar, vitrinde bulunan ziynet eşyalarını çaldı. Hırsızlığın yaşandığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay, Ümraniye’de bir alışveriş merkezinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre kuyumcu dükkanına giren hırsızlardan biri sandalyeye oturup çalışan ile konuşurken diğer iki hırsız ise çalışanın meşguliyetini fırsat bilerek vitrinde yer alan ziynet eşyalarını çaldı.

Şahıslar bir süre daha dükkanda zaman geçirdikten sonra olay yerinden ayrıldı. Çalışanlar ise güvenlik kamerası kayıtlarını inceleme altına aldıklarında soyulduklarını fark etti.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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