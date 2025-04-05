Bu Belgeye Sahip Olmayan Araç İlanı Açamayacak

1 Nisan'da yürürlüğe giren düzenlemeyle, yetki belgesi olmayan oto galeriler bundan sonra dijital ortamlarda ilan veremeyecek. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan bir oto galerici, bu düzenlemenin sektörde güvenilirliği artıracağını savundu.

Bu Belgeye Sahip Olmayan Araç İlanı Açamayacak

Yetki belgesi olmayan oto galerici işletmelerinin elektronik ortam ve sosyal medyada ilan vermesine engel olan düzenlemenin 1 Nisan’da yürürlüğe girmesine ilişkin oto galerici Ahmet Yurtlu dikkat çeken açıklamalara bulundu.

Yıllardır bu konuda taleplerinin olduğunu belirten Yurtlu, Bunun yapılması hem vatandaşlar hem de bu işi yapanlar için çok kıymetli. 1 Nisan itibariyle yürürlüğe giren kanunla artık yetki belgesi olmayanlar malum sitelerde ilan giremeyecekler. Artık insanlar bu konuda kendilerine çeki düzen verecek vatandaşlarımızın için de bu işin ticaretini dürüst yapan kişiler için de çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

Yurtlu, söz konusu düzenlemenin sektördeki güvenilirliği artıracağını belirtti.

Kaynak: İHA

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