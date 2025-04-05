Kaçak Midye Avcılığına Büyük Ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak su ürünleri avcılığına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, İlkadım ilçesi Derecik Kavşağı'nda şüpheli olduğu değerlendirilen aracı durdurdu. Yapılan aramalarda, yasa dışı yolla avlanmış 1 ton kum midyesi ele geçirildi. Midyeler, kontrollerinin ardından denize bırakıldı. Yakalanan sürücüye 'Su Ürünleri Kanunu’ kapsamında 37 bin 770 lira idari para cezası verildi.

Kaynak: DHA