Vatandaşlar Yağış Dinlemedi, Festivale Akın Etti
Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Acı Ot Festivali, yağmura rağmen vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde 6. Düzenlenen Acı Ot Festivali yağmur altında başladı. Yağmura rağmen festivale vatandaşın ilgisi yoğun oldu.
Davul zurna eşliğinde yapılan kortej yürüyüşü sonrası festival meydanında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Konuşmaların yapıldığı esnada sağanak yağış başlarken, katılımcılar sığınacak yer aradı. Stant açan yüzlerce vatandaş, ürünlerini yağmurdan korumak için çaba harcadı. Yağmura rağmen festivale katılan binlerce kişi, şemsiyelerle festival alanını gezdi. Etkinlikte toplamda 260 stant açıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA
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