Beşiktaş'ta Ortalık Savaş Alanına Döndü! Kadınlar Saç Saça Baş Başa Birbirine Girdi, Çevredekiler Zor Ayırdı

İstanbul Beşiktaş'ta cadde üzerinde 3 kadın arasında yumruklu kavga çıktı. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbul Beşiktaş’ın Kuruçeşme semtinde gece saatlerinde üç kadın arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Caddede başlayan tartışma kısa sürede şiddetli kavgaya dönüştü.

İddiaya göre eğlence sonrası başlayan tartışmada bir kadın, iki kadını yere düşürerek yumrukladı. Olay çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Yaşananlar, o sırada sokaktan aracıyla geçen bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kadınların birbirlerine saldırdığı ve çevredekilerin ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Kavganın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili herhangi bir resmi şikayet olmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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