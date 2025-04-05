İki İlçeyi Bağlayan Yol 2 Ayda 3. Kez Çöktü

Sakarya'da iki ilçeyi bağlayan yol, 2 ay içinde üçüncü kez çöktü. Hendek Bakacak Mahallesi Muhtarı Saffet Sarı, "Yol 15 gün önce onarıldı. Fakat çökmeler devam ediyor. Bakalım sonumuz ne olacak?" ifadelerini kullandı.

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İki İlçeyi Bağlayan Yol 2 Ayda 3. Kez Çöktü

Sakarya’nın Kocaali ve Hendek ilçelerini bağlayan, doğa ve kültür yolu Çam Dağı'ndaki yol 2 ay içerisinde 3. kez çökme ve heyelan yaşadı.

Yoğun kar yağışları sonrasında Çam Dağı’nda yaşanan kar yağışları nedeniyle heyelan yaşandı. Yeni yapılan yoldaki asfalt çatladı, yan bahçede toprak kayması oldu.

Hendek Bakacak Mahallesi Muhtarı Saffet Sarı, konuya ilişkin açıklamalarda bulunurken, "Yol 15 gün önce onarıldı. Fakat çökmeler devam ediyor. Bakalım sonumuz ne olacak? Yolun çökmesi sebebiyle araçların geçişleri zor oluyor" dedi.

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