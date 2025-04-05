İmamoğlu'ndan Avukatlara 'Mücadele' Mesajı

CHP'nin Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla avukatı Mehmet Pehlivan aracılığıyla bir mesaj yayımladı. İmamoğlu, mesajında "adalet vurgusu yaparak avukatlara çok iş düştüğünü söyledi.

Mesajına "Çok kıymetli avukat dostlarım" hitabıyla başlayan İmamoğlu’nun mesajı şu şekilde:

"İnsan için yaşam kaynağı tarifi yapıldığında farklı ihtiyaçlar doğrultusunda hava, su gibi temel ihtiyaçlar sıralanabilir. Ben, insani, vicdani 'yaşıyorum' diyebilmesi için ihtiyacı 'adalet' olarak yaşamın temel unsurudur derim insanlık adına.

'HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ'

Sizler mesleğinizi 'adalet' duygusunun, prensiplerinin tesis edilmesi için yerine getiren insanlarsınız. Son dönemde size bir başka hususta çok önemli bir sorumluluk düşmektedir. Mesleğinizi farklı statülerde kirletenlere karşı mücadele vermek. Eminim başaracaksınız, hep birlikte başaracağız."

Kaynak: ANKA