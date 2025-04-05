Sınırda Yakalandı, Değeri Tam 186 Bin Euro

Edirne’nin Kapıkule Sınır Kapısı karşısındaki Bulgaristan’ın Kaptan Andreevo gümrük bölgesinde, Türkiye’ye giriş yapmak isteyen bir araçta 186 bin euro değerinde altın ele geçirildi.

Sınırda Yakalandı, Değeri Tam 186 Bin Euro

Bulgaristan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda yapılan denetimlerde, Ukrayna'dan Türkiye'ye gelmekte olan yabancı plakalı bir yolcu minibüsü detaylı incelemeye sokuldu.

GÜMRÜK MEMURLARI ŞÜPHELENDİ

Minibüsün iki sürücüsü ve yolcular, beyan edilecek bir şeyleri olmadığını, yalnızca kişisel eşyaları ve izin verilen miktarda döviz taşıdıklarını söyledi. Ancak gerçekleştirilen detaylı üst aramasında, gümrük görevlileri şüpheli bulgulara ulaştı.

İKİ ŞOFÖRDEN ALTIN ÇIKTI

Birinci sürücü Ukrayna vatandaşı O.K'nın beline taktığı çantada, siyah folyoya sarılı 1 kilogram ağırlığında sarı metal külçe çıktı. Aynı minibüsteki ikinci sürücü, yine Ukrayna vatandaşı M.M.’nin montunun cebine gizlenmiş 1 kilogramlık altın külçeyle yakalandı.

Uzmanlar tarafından yapılan incelemede, her iki külçenin de 24 ayar saf altın olduğu ve toplam değerinin yaklaşık 186 bin Euro olduğu belirlendi. Gümrük görevlileri altınlara el koydu.

Olayla ilgili olarak, Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde her iki şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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