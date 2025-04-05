Bayram Dönüşü Az Daha Canlarından Oluyorlardı

Alınan bilgilere göre, araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle birlikte otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan 3 kişiden 2'si yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Öten yandan kazada araçtan yara almadan çıkan bir çocuğun, görgü tanığına Mersin’den Eskişehir’e doğru gittiklerini belirttiği öğrenildi.

Kaynak: İHA