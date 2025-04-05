Otoyolda Zincirleme Kaza! Ölü ve Yaralılar Var

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Orhangazi mevkisinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Otoyolda Zincirleme Kaza! Ölü ve Yaralılar Var

Dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada, Bursa’dan İstanbul yönüne seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Arkadan gelen iki otomobilin de kazaya karışmasıyla toplam 4 araç etkilendi. Savrulan araçlardan biri bariyerlere çarparak durabildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılardan Samet B., Ahmet Ç., Emine Ç. ve Ediz Haşmet Kökyazıcı’yı Orhangazi Devlet Hastanesi’ne, diğer 4 dört kişiyi ise Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak 55 yaşındaki Ediz Haşmet Kökyazıcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde trafik tamamen dururken, yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yol, araçların kaldırılmasının ardından bir saat sonra normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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