Özgür Özel Çağrıda Bulunmuştu: Volkswagen'dan Flaş Boykot Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP birçok marka için boykot kararı aldı. CHP lideri Özgür Özel yaptığı açıklamada, Volkswagen marka arabaların da boykot kapsamına alındığını duyurdu.

Özel, "CHP üyesi, Skoda'ya, Volkswagen'e, Audi'ye binmeyecek. Mektup yazacağım, gerekirse ziyaret edeceğim. 'Türkiye'deki distribütörünüz böyle adamlar' diyeceğim. 'Basın özgürlüğüne aykırı işler yapıyorlar. Distribütörünüzü değiştirin' diyeceğim. İki elim yakalarında" açıklamasında bulundu.

Gazeteci Deniz Yücel sosyal medya hesabından Volkswagen şirketi yetkilileri ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Şirket yetkililerinden yapılan açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti'ndeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Mevcut gergin siyasi ortamda tüm halkın meşru menfaatlerinin dikkate alınacağını umuyoruz" denildi.

"Volkswagen konuyu Türkiye’deki dağıtım ortağı Doğuş Grubu ile görüştü mü?" sorusuna ise şirket net bir yanıt vermedi. Açıklamada, "İthalatçı Doğuş Otomotiv ile on yıllara dayanan ticari ilişkimiz bulunmaktadır. Aramızdaki diyalog hakkında bilgi paylaşmayacağımızı lütfen anlayışla karşılayın" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Haber Merkezi