İsrail, 15 Yardım Görevlisini Öldürmüştü: Katliamın Görüntüleri Ortaya Çıktı

İsrail güçlerinin Gazze'de yardım ekiplerine doğrudan ateş açtığı ana ait görüntüler ortaya çıktı. Üzerinde üniformasıyla yardım etmeye giden sağlık personelinin son sözlerinin "Beni affet anne. Sadece insanlara yardım etmek istedim" olduğu görüldü. Hamas'ın açıklamasında, "Uluslararası hukuka göre kasıtlı bir cinayet" denildi.

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Gazze'ye 23 Mart'ta gerçekleşen İsrail saldırısında yardım ekiplerinin doğrudan hedef alındığı anların görüntüsü ortaya çıktı. İsrail ordusunun, yaralılara yardım için yola çıkan Filistin Kızılayı ve Sivil Savunma ekiplerinin bulunduğu ambulans ve itfaiye araçlarına doğrudan ateş açtığı ana ait kayıtlar, öldürülen bir sağlık görevlisinin cep telefonundan alındı.

Videoda, yardım araçlarının net şekilde ambulans ve itfaiye araçları olduğu, acil ışıklarının açık olduğu görülüyor. İsrail askerlerinin, yardım ekipleri olay yerine ulaşır ulaşmaz, üzerlerinde üniforma olan görevlilere ateş açtığı net şekilde kameralara yansıyor. Görüntülerde, ateşin yaklaşık 5 dakika boyunca sürdüğü tespit edildi.

'BENİ AFFET ANNE'

Görüntüyü kaydeden sağlık görevlisinin son anlarında, "Beni affet anne. Sadece insanlara yardım etmek istedim. Hayat kurtarmak istedim" dediği duyuluyor.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, "Bu video, İsrail’in yardım araçlarını rastgele hedef almadığı ve araçların acil işaretleri taşımadığı yönündeki iddialarını açıkça çürütüyor. Görüntüler gerçeği ortaya koyuyor" denildi.

'SİSTEMATİK BİR İNFAZ'

Saldırı anının ortaya çıkması üzerine Hamas, "Bu çürütülemez görsel kanıt, işgalcilerin ‘şüpheli hareket’ yalanlarını paramparça ediyor. İnsani yardım ekiplerinin sistematik biçimde hedef alındığını ve bunun uluslararası hukuka göre kasıtlı bir cinayet olduğunu kanıtlıyor" açıklamasında bulundu.

SORUŞTURMA TALEBİ

Görüntülerin ardından acil ve bağımsız soruşturma çağrısı yapıldı. Açıklamada, "İsrail işgalinin savaş suçluları Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne çıkarılmalı. Bu video, İsrail ordusunun yalanlarını gözler önüne seriyor" denildi.

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Kaynak: İHA

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