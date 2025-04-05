Rusya Duyurdu: Ukrayna 14 Kez Enerji Altyapısına Saldırdı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürerken, Kremlin cephesinden yeni bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın son 24 saatte Rusya’nın enerji altyapısına 14 saldırı düzenlediği iddia edildi.

Açıklamada, saldırıların 4'ünün Bryansk, 5'inin Belgorod, diğerlerinin de Smolensk, Lipetsk, Voronej ve Rusya'nın ilhak ettiği Luhansk ve Herson'da kayda geçtiği belirtildi. Saldırıların ardından bin 820 sivilin elektriksiz kaldığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın önerisi ile 18 Mart'tan itibaren Rusya ile Ukrayna'nın 30 gün süreyle birbirlerinin enerji altyapılarına yönelik saldırıları durdurması kararlaştırılmıştı.

Kaynak: İHA