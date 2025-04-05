Gazze'ye Giden Ana Su Hattında Gizemli Kesinti

Gazze Belediyesi Sözcüsü Husni Muhenna, İsrail'in, ulusal su şirketi Mekorot'tan gelen suyun kesilmesine neden olduğunu açıkladı.

İsrail'den çıkıp Şucaiyye Mahallesinden geçerek Gazze kentine giren hattaki kesintinin nedeninin henüz netleşmediğini belirten Muhenna, hattın İsrail'in yoğun bombardımanı sonucu hasar görüp görmediğinin incelenmesi için Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarıyla koordinasyon kurulduğunu dile getirdi.

'SİYASİ BİR KARAR DA OLABİLİR'

"Suyun kesilme sebebi İsrail ordusunun, Şucaiyye Mahallesinde başlattığı askeri operasyon olabileceği gibi Gazze'nin suyunun kesilmesi yönünde alınmış siyasi bir karar da olabilir." diyen Muhenna, su kesintilerinin zaten su krizi yaşanan Gazze'de büyük bir susuzluğa sebep olacağı uyarısında bulundu.

Muhenna, geriye kalan yüzde 30'luk suyu Gazze Belediyesi'nin kuyulardan karşıladığını ancak kuyulardan su pompalamak için yakıt gerektiğini sözlerine ekledi.

İsrail son olarak dün Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde "Gabayin" deniz suyu arıtma tesisini bombalamıştı.

Kaynak: AA