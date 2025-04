Vergi Krizi Sonrası Kritik Görüşme! Netanyahu Beyaz Saray Yolunda

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 7 Nisan Pazartesi günü Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington’da Beyaz Saray’a resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Jerusalem Post tarafından doğrulanan bilgilere göre Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile kritik bir görüşme yapacak. Gündemde ise iki ülke arasındaki gümrük vergileri, İran nükleer anlaşması ve Gazze’deki çatışmalar yer alacak.

ZİYARET NASIL GÜNDEME GELDİ?

Ziyaret planının fitilini ateşleyen olay, geçtiğimiz perşembe günü Donald Trump'ın hem Netanyahu hem de Macaristan Başbakanı Viktor Orban’la yaptığı telefon görüşmesi oldu. Görüşme sonrası taraflar arasında hızlı bir temas trafiği başladı. Görüşmede Trump’ın, İsrail’e uygulanan yüzde 17 oranındaki yeni gümrük vergisini gündeme getirdiği ve bu konuda Netanyahu’yu Washington’a davet ettiği öğrenildi. Her ne kadar o an için kesin bir tarih belirlenmemiş olsa da, Trump kısa bir süre sonra Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Netanyahu’nun "önümüzdeki hafta" Washington’da olabileceğini söyledi. Bu açıklama hem İsrail hem de ABD cephesinde bazı sürprizlere neden oldu.

İki taraf arasındaki diplomatik görüşmelerin hız kazanmasıyla birlikte, cuma günü Netanyahu’nun ofisi ile Beyaz Saray arasında yapılan temaslarda, 7 Nisan Pazartesi günü için bir toplantı planı şekillenmeye başladı. Ancak görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda henüz resmi bir teyit bulunmuyor. Kaynaklar, görüşmenin büyük ihtimalle yapılacağını fakat Netanyahu’nun İsrail’de devam eden yolsuzluk davasındaki bazı duruşmalarını ertelemek zorunda kalacağını belirtiyor.

NETANYAHU ABD'YE NEREDEN GELECEK?

Ziyaretin gerçekleşmesi durumunda Netanyahu, çarşamba gecesinden bu yana bulunduğu Macaristan'ın başkenti Budapeşte’den İsrail’e dönmeden doğrudan Washington’a geçecek. Bu yönüyle Netanyahu, ABD’nin yeni gümrük tarifelerini açıklamasının ardından Trump ile görüşen ilk yabancı lider olacak.

İSRAİL NEDEN VERGİDEN MUAF TUTULMADI?

ABD, kısa süre önce aralarında İsrail’in de bulunduğu 60 ülkeye yeni gümrük tarifeleri uygulamaya başladı. Türkiye’deki karşılığıyla yaklaşık yüzde 17 oranındaki bu ek vergi, İsrail’in ABD’den ithal ettiği ürünler için geçerli olacak. Daha önce bu tür vergileri sıfıra indirdiğini duyurarak yaptırımlardan muaf kalmaya çalışan İsrail, iki ülke arasındaki ticaret açığı nedeniyle bu kez uygulamadan kaçamadı. Netanyahu’nun Trump ile yapacağı görüşmede bu konuya özellikle ağırlık vermesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi