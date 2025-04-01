Meclis'te 'Netanyahu İçin Soruşturma' Çağrısı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen, Adalet Bakanı'na bir çağrıda bulundu. Ekmen, Netanyahu hakkında soruşturma başlatılması yönünde çağrıda bulundu.

Onur Özovalı Onur Özovalı
Meclis'te 'Netanyahu İçin Soruşturma' Çağrısı

İsrail’in Gazze’ye yönelik insanlık dışı saldırıları sürerken, DEVA Partisi Mehmet Emin Ekmen, Meclis Genel Kurulu’nda söz alarak, söz konusu saldırıları kınadı. Ekmen, “İsrail; kadın, çocuk demeden geride kalan insanlara adeta soykırım programını yürütmeye devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a seslenen Ekmen, Netanyahu hakkında soruşturma izni verilmesi için çağrı yaptı. Ekmen söz konusu açıklamasında, “Netanyahu ve savaş kabinesinin yargılanması nedeniyle yapılan binin üzerindeki başvurudan tek birini dahi kabule değer bulmamıştır. Siz kimden yanasınız? Netanyahu'dan mı yoksa Gazze'de soykırımda hayatını kaybedenlerden mi yanasınız?

Gazze soykırımının tekrar başlatılması sonrası, Netanyahu hakkındaki soykırım iddiasıyla yapılan suç duyurularına niçin soruşturma izni vermiyorsunuz? Bizim kanunlarımız soruşturma yetkisini Cumhuriyet Savcılarımıza veriyor ama Adalet Bakanı’nın izni şartıyla veriyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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