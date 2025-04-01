Alkollü Grupların Tartışmasında Bıçaklar Çekildi: 1 Ölü

Aydın'da alkollü olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklar çekildi. Bir kişinin öldürüldüğü olayda iki kişi gözaltına alındı.

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Alkollü Grupların Tartışmasında Bıçaklar Çekildi: 1 Ölü

Aydın'da dün meydana gelen olayda, alkollü oldukları iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Furkan Samet Bacaksız isimli kişi bıçakla yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Bacaksız, kurtarılamadı.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis, bıçaklı saldırganın kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. Kavgaya karıştıkları belirlenen Ü.D. ve H.D., polis tarafından yakalandı.

İki şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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