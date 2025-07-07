Bursa’da Kent Meydanı’nda 14 Yaşındaki Çocuk Bıçakla 4 Kişiyi Yaraladı

Bursa’da 14 yaşındaki bir kız çocuğu, tartıştığı dört kişiyi bıçaklayarak ortalığı karıştırdı. Yaralananlar hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Bursa’da Kent Meydanı’nda 14 Yaşındaki Çocuk Bıçakla 4 Kişiyi Yaraladı
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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan bıçaklı kavga, Kent Meydanı’nı birbirine kattı. Henüz bilinmeyen bir sebeple 14 yaşındaki yabancı uyruklu F.E., yine yabancı uyruklu bir kadın ve iki kızını bıçakla yaraladı. Olaya müdahale etmek isteyen bir kişi daha saldırının hedefi oldu.

Bursa’da Kent Meydanı’nda 14 Yaşındaki Çocuk Bıçakla 4 Kişiyi Yaraladı - Resim : 1

4 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Saat 22.30 sularında meydana gelen olayda, F.E. ile S.D. ve çocukları D.D. ile S.D. arasında çıkan tartışma kısa sürede kontrolden çıkarak şiddete dönüştü. F.E., yanında taşıdığı bıçakla dört kişiyi yaralarken, çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı, sağlık görevlileri ise yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları hastaneye kaldırdı.

Bursa’da Kent Meydanı’nda 14 Yaşındaki Çocuk Bıçakla 4 Kişiyi Yaraladı - Resim : 2

GÖZALTINA ALINDI

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren F.E., polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Emniyet birimleri soruşturmayı derinleştirerek olayın perde arkasını araştırıyor.

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Kaynak: İHA

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Bursa Bıçaklı Saldırı
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