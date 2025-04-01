Muğla'da Feci Kaza! Beton Bariyerlere Çarpıp Hayatını Kaybetti

Muğla Fethiye'de beton bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Cihan Selahattin Başol'un ailesi ölüm haberiyle kahroldu.

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Muğla'da Feci Kaza! Beton Bariyerlere Çarpıp Hayatını Kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde beton bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Muğla-Fethiye karayolu İnlice mevkiinde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, Cihan Selahattin Başol'un (40) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolu ikiye ayıran beton bariyerlere çarptı. Savrulan motosikletten düşen sürücü Başol ağır yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Başol'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Başol doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA

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Muğla Fethiye kaza
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