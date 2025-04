ABD Başkanı Donald Trump Saldırı Görüntüsü Paylaştı

ABD’nin Yemen’de İran destekli Husilere yönelik saldırıları sürerken, son saldırının görüntülerini ABD Başkanı Donald Trump son saldırının görüntülerini paylaştı. Trump, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Buradaki Husiler saldırı talimatları almak için toplanmıştı. Ancak, bu Husiler tarafından bir saldırı yapılamayacak. Artık gemilerimizi batıramayacaklar" ifadelerini kullandı.

These Houthis gathered for instructions on an attack. Oops, there will be no attack by these Houthis!



They will never sink our ships again! pic.twitter.com/lEzfyDgWP5