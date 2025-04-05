ABD Başkanı Donald Trump Saldırı Görüntüsü Paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, İran destekli Husiler'e Yemen'de düzenlenen hava saldırısının görüntüsünü paylaştı. Trump, "Buradaki Husiler saldırı talimatları almak için toplanmıştı. Ancak, bu Husiler tarafından bir saldırı yapılamayacak. Artık gemilerimizi batıramayacaklar" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump Saldırı Görüntüsü Paylaştı

ABD’nin Yemen’de İran destekli Husilere yönelik saldırıları sürerken, son saldırının görüntülerini ABD Başkanı Donald Trump son saldırının görüntülerini paylaştı. Trump, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Buradaki Husiler saldırı talimatları almak için toplanmıştı. Ancak, bu Husiler tarafından bir saldırı yapılamayacak. Artık gemilerimizi batıramayacaklar" ifadelerini kullandı.

Trump’ın paylaştığı görüntülerde, kalabalık bir Husi grubuna hava saldırısı düzenlendiği görülürken, can kaybına ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

Husiler, , İsrail’in Tel Aviv kentindeki askeri bir hedefe yönelik dron saldırısı düzenlediğini duyurmuş, İsrail Savunma Kuvvetleri, söz konusu dronun Ölü Deniz semalarına düşürüldüğü açıklamıştı.

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Kaynak: İHA

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