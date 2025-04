ABD Borsaları Çakıldı, Trump'tan Yeni Açıklama Geldi: 'Hastanın Durumu Ağırdı, Bir Operasyon Geçirdi'

ABD Başkanı Donald Trump, dün imzaladığı kararname ile ABD'nin ticaret yaptığı 185 ülkeye yüzde 10 oranında yeni gümrük tarifeleri uygulayacağını duyurdu. Piyasalarda sert düşüşler olabileceğini söyleyen Trump, bununla birlikte, karşılıklı tarifelerin ABD'ye trilyonlarca dolar kazandıracağını belirtti.

BORSA ÇAKILDI

Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin ticaret ortaklarına uyguladığı tarifeler nedeniyle piyasalarda sert bir düşüşün beklenebileceğini ifade etti. New York Borsası'nın, tarifelerin ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği endişeleri nedeniyle sert düşüşle kapanmasına atıfta bulunan Trump, "Her şey çok iyi gidiyor. Piyasalar patlayacak, borsa patlayacak." dedi.

Trump, ekonominin durumunu ameliyat edilmesi gereken bir hastaya benzeterek, "Hastanın durumu ağırdı. Bir operasyon geçirdi ve şimdi patlayan bir ekonomi olacak. Muhteşem olacak." şeklinde konuştu.

'YATIRIM GELECEK' DEDİ

Tarifelerden kaçınmak isteyen şirketlerin ABD'de üretim yapmaya karar verdiğini ve bunun sonucunda ülkeye trilyonlarca dolar yatırım geleceğini savundu. Ayrıca, "Dünyanın geri kalan ülkeleri, anlaşma yapmanın bir yolunu bulmak istiyor." diyerek, ABD'nin artık ticaretin sürücü koltuğunda olduğunu belirtti. Trump, "Eğer bizden bir iyilik yapmalarını isteseydik, 'hayır' derlerdi. Şimdi her şeyi bizim için yapacaklar." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'deki üretim tesislerinin hızla arttığını ve inşaat sektörünün büyüdüğünü belirterek, tarifelerin ABD'yi zenginleştireceğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, dün ABD'ye ithal edilen tüm ürünlere eşi benzeri görülmemiş gümrük vergileri getiren kararnameyi imzaladı. Yeni kararnameyle, ABD’nin başlıca ticaret ortaklarına tarife uygulamaya başlanacağı duyuruldu. Bu tarifeler, yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişiyor.

Öne çıkan oranlar arasında, Avrupa Birliği’ne yüzde 20, Çin’e yüzde 34, Vietnam’a yüzde 46, Tayvan’a yüzde 32, Japonya’ya yüzde 24, Hindistan’a yüzde 26, Güney Kore’ye yüzde 25, Tayland’a yüzde 36, İsviçre’ye yüzde 31, Endonezya’ya yüzde 32, Malezya’ya yüzde 24, Kamboçya’ya yüzde 49, Güney Afrika’ya yüzde 30, Bangladeş’e yüzde 37 ve İsrail’e yüzde 17 gibi oranlar öngörülüyor.

Türkiye, Birleşik Krallık, Brezilya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Mısır ve Suudi Arabistan gibi ülkeler için yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi uygulanması planlanıyor.

Trump, 4 Nisan 2025’te yürürlüğe girecek yüzde 25’lik otomobil tarifelerini de açıkladı. Bu tarifeler, kamyonetler, motorlar, lityum piller, lastikler ve amortisörler gibi diğer parçalara da uygulanacak.

Bu yeni kararlar, küresel ekonomik yavaşlamaya yol açabilecek büyük bir ticaret savaşının patlak verebileceğine dair endişeleri artırdı.

Kaynak: AA