Türkiye'den ABD'nin Yeni Gümrük Vergilerine İlk Tepki

Ticaret Bakanlığı'ndan Trump'ın açıkladığı yeni gümrük vergilerine ilk tepki geldi.

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Türkiye'den ABD'nin Yeni Gümrük Vergilerine İlk Tepki

ABD'nin 2 Nisan'da açıkladığı yeni gümrük tarifesine ilişkin Türkiye'den ilk tepki geldi.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan yeni ticaret politikalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin ABD ile ticaret ilişkilerinde önemli adımlar atacağını vurguladı.

Bolat, Türkiye’nin yüzde 10 ek gümrük vergisi ile en düşük vergi oranına tabi tutulduğunu belirterek, bu durumun kötünün iyisi olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Ancak, ABD Ticaret Bakanlığı ve Ticaret Temsilcisi ile yapılacak müzakerelerde, bu ek vergilerin kaldırılması için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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ABD Gümrük Vergisi Vergi Ticaret Bakanlığı Ömer Bolat
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