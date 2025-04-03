Piyasalarda Trump Etkisi! Altın Fırladı, Bitcoin Düştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı agresif vergi paketinin ardından altın yükselişe geçerken, Bitcoin ise düştü. İşte piyasalarda yaşanan hareketliliğe ilişkin son bilgiler

Piyasalarda Trump Etkisi! Altın Fırladı, Bitcoin Düştü

ABD Başkanı Donald Trump’ın dün açıkladığı agresif karşılıklılık esaslı tarifeler sonrasında piyasaların endişeleri sürerken, ons altın rekor tazelerken, Bitcoin’de de düşüş yaşandı.

ABD’nin gümrük vergisi paketine dünyadan tepkiler peş peşe gelirken, küresel ekonomik yavaşlamaya yol açabilecek geniş çaplı bir ticaret savaşının patlak verebileceğine dair endişeler arttı. Avrupa Birliği (AB), ABD’nin hamlesine karşı önlem almaya başladı.

Dün altının ons fiyatı Londra Metal Borsası'nda (LME) 3 bin 167,84 dolara ulaşarak rekor tazeledi. Değerli metalin ons fiyatı rekor yeniledikten sonra hafif düşüş gösterdi.

Altın şu anda gümrük vergilerinden etkilenmeyen birkaç emtiadan biri olurken, ons fiyatı bu yıl yüzde 20 arttı.

Piyasalarda Trump Etkisi! Altın Fırladı, Bitcoin Düştü - Resim : 1
BITCOIN ÇÖKÜŞTE

Trump’ın açıkladığı vergi paketinin ardından kripto para biri Bitcoin’in fiyatı da ani bir düşüş yaşadı. Bitcoin yüzde 2 düşerek 84 bin doların altına indi. Bitcoin'in son günlerde yaklaşık 80 bin ila 85 bin dolar arasında işlem görmeye devam etmesi dikkati çekiyordu.

Bitcoin, Trump’ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinin ardından tüm zamanların zirvesi olan 109 bin doları görmüştü.

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Kaynak: AA

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