CHP’nin Soru Önergesine Bakan Yumaklı’dan Yanıt Geldi

CHP’li Gürer, verdiği soru önergesinde Bakan Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle 2023 ve 2024 yıllarında hayvansal gıdalarda tespit edilen ve kabul edilebilen değer üzerinde çıkan kalıntı oranını sormuştu.

2024’TE 2023’E GÖRE ORAN GERİLEDİ

Yumaklı tarafından verilen yanıtta, 2023 yılı içerisinde 26.653 numunenin alındığını belirterek, 2023 yılı içerisinde kabul edilebilir değerin üzerindeki kalıntı oranının yüzde 0,19 olduğu ifade edildi.

Yumaklı, 2024 yılında ise bu oranın yüzde 0,12’ye gerilediğine dikkat çekerek Ulusal Kalıntı İzleme Planı kapsamı doğrultusunda her yıl numune alımı yapılarak kalıntı oranlarının kontrol edildiğine dikkat çekti. Bakan Yumaklı ayrıca kalıntıların insan sağlına yönelik ne gibi etkileri olduğuna dair de çalışmalar yapıldığına dikkat çekti.

CHP’li Gürer, son 5 yılda hastalıktan ari işletme sayısında nasıl bir değişim olduğuna dair yönelik sorusunda yanıt veren Yumaklı, son beş yılda hastalıktan ari hayvancılık işletmesi sayısında artış yaşandığını ve bu yükselişin özellik sığır tüberkülozu ve sığır brusellozu ile verilen mücadeleye katkı sağladığına da dikkat çekti.

HASTALIKTAN ARİ HAYVAN SAYISI NE KADAR?

2025 yılı itibariyle hastalıktan arındırılmış büyükbaş/küçükbaş hayvancılık işletme sayısının 1338’e yükseldiğini belirten Yumaklı, bu kapsamda hastalıktan ari büyükbaş hayvan sayısının 454 bin 439’a; küçükbaş hayvan sayısının ise 9 bin 920’ye çıktığını ifade etti.

2025 yılı itibarıyla hastalıktan ari büyükbaş/küçükbaş hayvancılık işletme sayısının 1.338’e, hastalıktan ari büyükbaş hayvan sayısının 454.439’a ve küçükbaş hayvan sayısının ise 9.920 başa ulaşacağını belirtti.