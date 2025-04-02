MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul'un Acı Günü

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul'un babası Abdulkadir Yurdakul hayatını kaybetti. 93 yaşındaki Abdulkadir Yurdakul'un cenazesi, Ankara'da toprağa verildi. Cenaze törenine çok sayıda MHP'li isim katıldı.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul'un Acı Günü

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul'un babası Abdulkadir Yurdakul, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yurdakul'un cenazesi bugün Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi. Cenazeye; MHP Genel Başkan Yardımcıları İsmail Özdemir, İsmail Faruk Aksu, Mustafa Kalaycı, Yaşar Yıldırım ve Mevlüt Karakaya, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, parti teşkilatı ve Yurdakul'un yakınları katıldı.

Yurdakul'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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