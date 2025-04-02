İBB Operasyonunda Taşlar Yerinden Oynadı! Cübbeli Ahmet'in Akrabası İtirafçı Oldu, Çok Sayıda İsmi Deşifre Etti

İBB operasyonu kapsamında gözaltına alınanlar listesinde iki isim oldukça dikkat çekiciydi. Biri Mehmet Muhittin Palazoğlu diğeri ise kardeşi Ahmet Palazoğlu’ydu. Bolu'nun en tanınan ailesi arasında yer alan Palazoğlu ailesinin en büyük dede Muhittin Mehmet Efendi Nakşibendi Şeyhi'ydi.

O ölünce şeyhliği oğlu Ahmet Palazoğlu devralmıştı. Ahmet Palazoğlu'nun oğlu Mehmet Yekta 2003’te yaşamını yitirmişti. Ondan geriye ise üç oğlu kaldı. Mehmet Muhittin, Esat ve Ahmet Palazoğlu…. Esat Palazoğlu, Cübbeli Ahmet Hoca'nın damadı. Kardeş Esat'ın ağabey Mehmet Muhittin Palazoğlu ile ise arasının iyi olmadığı biliniyor.

KARDEŞİ SERBEST KALMIŞTI

Mehmet Muhittin Palazoğlu ve kardeşi Ahmet Plazoğlu İBB’ye yapılan operasyon çerçevesinde 'Rüşvet vermek' ve 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından gözaltına alındı. Ahmet Palazoğlu adli kontrolle serbest bırakılırken Mehmet Muhittin Palazoğlu ise tutuklandı.

İTİRAFÇI OLDU

Ancak Gerçek Gündem çarpıcı bir bilgiye ulaştı. Mehmet Muhittin Palazoğlu geçtiğimiz gün tahliye edildi. Palazoğlu’nun etkin pişmanlıktan yararlanarak çok sayıda isme ilişkin iddiada bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi