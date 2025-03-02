Cübbeli Ahmet İlk Kez Konuştu, Kızının Çakarlı Aracına İlginç Savunma

Cübbeli Ahmet, çakarlı araç kullanan kızına 139 bin 165 lira ceza kesilmesine ilişkin ilk kez konuştu. Kızının kullandığı aracın damadının olduğunu belirten Cübbeli Ahmet “Kızımın yaptığı yanlış ama cezayı ödediler. Damadım kat kat zekat verir, arabanınkini de verdi” diye konuştu.

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Cübbeli Ahmet İlk Kez Konuştu, Kızının Çakarlı Aracına İlginç Savunma

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, çakarlı aracıyla trafikte görüntülenen kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu hakkında ilk kez konuştu.

Cübbeli Ahmet İlk Kez Konuştu, Kızının Çakarlı Aracına İlginç Savunma - Resim : 1

'KIZIMIN YAPTIĞI YANLIŞ'

HaberTürk’te sunucu Okan Bayülgen’in programına konuk olan Cübbeli Ahmet “Kızımın yaptığı yanlış ama cezayı ödediler. Bir yanlış yapmış bir ceza takdim edilmiş tamam” dedi.

İstanbul'da trafik kurallarını ihlal eden çakarlı lüks cipi kullanan sürücünün Cübbeli Ahmet’in kızı Yüsra Ünlü Palazaoğlu olduğu öğrenilmiş, Palazoğlu’na 139 bin 165 lira para cezası kesilmişti.

Cübbeli Ahmet İlk Kez Konuştu, Kızının Çakarlı Aracına İlginç Savunma - Resim : 2

'ARABANIN ZEKATINI VERDİ'

Okan Bayülgen’in sorusu sonrasında konuya ilişkin ilk kez konuşan Cübbeli Ahmet, şunları söyledi: Çakar meselesi ise eşi ticaret adamı, yurt dışına gemiler yapıyor. Tam işlerini bilmiyorum. Eşinin aracı zaten. 12 milyonluk bir araç pahalı mı pahalı. 138 milyon deyip abarttılar. Kat kat zekat verir kızımın eşi. Arabanın olmaz dedim onu da verdi.

Cübbeli Ahmet İlk Kez Konuştu, Kızının Çakarlı Aracına İlginç Savunma - Resim : 3

Cübbeli Ahmet'in Usulsüz Çakarlı Araç Kullanan Kızına CezaCübbeli Ahmet'in Usulsüz Çakarlı Araç Kullanan Kızına CezaGüncel

Kaynak: HaberTürk

Etiketler
Yüsra Ünlü Palazoğlu Cübbeli Ahmet çakarlı araç
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