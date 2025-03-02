Cübbeli Ahmet İlk Kez Konuştu, Kızının Çakarlı Aracına İlginç Savunma

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, çakarlı aracıyla trafikte görüntülenen kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu hakkında ilk kez konuştu.

'KIZIMIN YAPTIĞI YANLIŞ'

HaberTürk’te sunucu Okan Bayülgen’in programına konuk olan Cübbeli Ahmet “Kızımın yaptığı yanlış ama cezayı ödediler. Bir yanlış yapmış bir ceza takdim edilmiş tamam” dedi.

İstanbul'da trafik kurallarını ihlal eden çakarlı lüks cipi kullanan sürücünün Cübbeli Ahmet’in kızı Yüsra Ünlü Palazaoğlu olduğu öğrenilmiş, Palazoğlu’na 139 bin 165 lira para cezası kesilmişti.

'ARABANIN ZEKATINI VERDİ'

Okan Bayülgen’in sorusu sonrasında konuya ilişkin ilk kez konuşan Cübbeli Ahmet, şunları söyledi: Çakar meselesi ise eşi ticaret adamı, yurt dışına gemiler yapıyor. Tam işlerini bilmiyorum. Eşinin aracı zaten. 12 milyonluk bir araç pahalı mı pahalı. 138 milyon deyip abarttılar. Kat kat zekat verir kızımın eşi. Arabanın olmaz dedim onu da verdi.

Kaynak: HaberTürk