Dilek İmamoğlu Yanıtladı: Ekrem İmamoğlu 'İkinci Erdoğan' mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu "İkinci Erdoğan" yorumlarına cevap verdi. Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Karadenizli olmaları dışında bir ortaklık olmadığını ifade etti.

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Dilek İmamoğlu Yanıtladı: Ekrem İmamoğlu 'İkinci Erdoğan' mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu için yapılan "İkinci Erdoğan" yorumlarına da cevap verdi.

Dilek İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu arasında tek bir benzerlik olduğunu söyledi. Sözcü'den İpek Özbey'e konuşan Dilek İmamoğlu, “Karadenizli oluşları dışında ortak başka yönleri olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Dilek İmamoğlu Yanıtladı: Ekrem İmamoğlu 'İkinci Erdoğan' mı? - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gizli eleştiride bulunan Dilek İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Ekrem hem siyasi gelenek hem siyaset yapma biçimi hem de liderlik tarzı olarak çok farklı bir yerde duruyor. Kutuplaşma siyasetiyle hareket etmemesi, ortak akıl, istişare ve müzakereyi öncelemesi, ekip çalışmasına yatkınlığı bunlar onu ayıran diğer özellikler.

Dilek İmamoğlu Yanıtladı: Ekrem İmamoğlu 'İkinci Erdoğan' mı? - Resim : 2

Kim olursa olsun bütün güçleri elinde bulundurduğunda farklı eğilimler içine girme ihtimali olabilir. O yüzden de Ekrem, güçlerin tek kişide toplandığı, hesap verebilirlik mekanizmalarının işletilmediği merkeziyetçi sistemler yerine; şeffaf, katılımcı, denetlenebilir ve hesap verebilir kamu yönetiminin olduğu güçlü ve demokratik bir sistemden yana olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Kurumları güçlendirmenin, devlet idaresinde keyfileşmeyi sona erdirmenin öneminden bahsediyor. Gücünü şahıslardan değil, adaletten, kurumlardan ve kurallardan alan bir devlet anlayışını savunuyor. Devletin; her bir vatandaşa, her bir partiye ve görüşe eşit mesafede olmasını, kamu hizmetlerini ayrımcılık yapmadan gerçekleştirmesi gerektiğini anlatıyor.”

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Kaynak: Sözcü

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