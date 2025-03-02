Komisyonlar Toplanıyor, TBMM’nin Bu Haftaki Gündeminde Neler Var?

TBMM’de bu hafta Genel Kurul ve çeşitli komisyonların gündemleri oldukça yoğun. Genel Kurulda, muhalefet ve iktidar partilerinin ortak kararıyla ertelenen Siber Güvenlik Kanunu Teklifi’nin değerlendirilmesi beklenirken, Milli Savunma Komisyonu’nda da görüşmeler sırasında kanun teklifi üzerine eleştiriler yöneltiliyor. Muhalefet partileri, özellikle teklifte yer alan ve Siber Güvenlik Başkanlığı’nın denetim yetkisinin keyfi uygulamalara kapı aralayabileceğine dair endişelerini dile getiriyor.

'HAKİM KARARI OLMAKSIZIN' İFADESİNE TEPKİ

Özellikle kanun teklifinde yer alan, "Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin veya siber saldırıların önlenmesi amacıyla hakim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının veya Başkanın yazılı emri ile konutta, iş yerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda arama yapılabilecek ve kopya çıkarma ve el koyma işlemi gerçekleştirilebilecek. Bu işlemlerin yapılabilmesi için makul sebeplerin oluştuğunun gerekçeleriyle birlikte gösterilmesi gerekecek. Hakim kararı olmaksızın yapılan arama ve gerçekleştirilen kopya çıkarma ve el koyma işlemleri 24 saat içinde görevli hakimin onayına sunulacak. Hakim, kararını 48 saat içinde açıklayacak, aksi halde çıkarılan kopyalar ve çözümü yapılan metinler derhal imha edilecek ve el koyma kendiliğinden kalkacak. Bu fıkra kapsamına giren talepler bakımından Ankara Sulh Ceza Hakimliği yetkili ve görevli olacak, ancak kamu kurum ve kuruluşları bakımından hakimlik kararı aranmayacak” hükmündeki "hakim kararı olmaksızın" ifadesi, kişisel verilerin korunması ve özel hayatın gizliliği açısından tepki topluyor. Buna ek olarak, teklifin yasalaşması durumunda ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlayıcı uygulamaların da başlayabileceği uyarısı yapılıyor.

KOMİSYONLARIN GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kartalkaya’daki Otel Yangını Araştırma Komisyonu, Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerini ağırlayacak; Çarşamba günü ise TÜYAK, İMSAD ve Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) temsilcilerinin sunumlarıyla gündemi zenginleştirecek.

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu’nda ise Salı günü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurdan Duman, Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu ve Ankara Gelincik Merkezi’nin sunum yapması bekleniyor.

Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu ise, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkililerini dinleyecek.

Ayrıca, Salı ve Çarşamba günleri TBMM’de partilerin grup toplantıları yapılırken, yarın Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanlık Divanı Toplantısı da gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA