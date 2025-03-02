KGM Bülteni Yayımlandı: Bu Yollar Trafiğe Kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü bülteninde, kara yollarında gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin son durum açıklandı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın-Muğla devlet yolundan her iki yönde çevre yoluna bağlantıyı sağlayan kolları, üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bu sebeple trafik akışı Aydın şehir merkezinden sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Yılankale-Ceyhan kavşakları 4-10. kilometrelerinde üstyapı onarım ve Torbalı-Ödemiş yolunun 52-60. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Burdur-Antalya yolunun 44-45. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yapım çalışmaları devam ettiğinden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kınalı-Büyükçekmece yolunun 27-32. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve Diyarbakır-Silvan yolunun 60-62. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 42-44. kilometrelerinde kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 13-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Dursunbey-Harmancık istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

HEYELAN NEDENİYLE YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 34. kilometresindeki Sarp 1 Tüneli girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapandığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA