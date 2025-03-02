Jandarmadan Milli Park’ta Denetim

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yer alan Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda jandarma ekipleri tarafından çevre koruma denetimi yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından bölgede bulunan vatandaşlara broşür dağıtımı da gerçekleştirildi.

Jandarmadan Milli Park’ta Denetim

Yaban hayatının son sığınıklarından biri durumunda olan Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın korunması için İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde çalışmalar devam ediyor.

Jandarmadan Milli Park’ta Denetim - Resim : 1

Bu kapsamda Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığına bağı ekiplerce, Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı içerisinde, özel koruma altında bulunan ve doğada nadir rastlanan yılkı atları ve yabani inekler ile diğer yaban hayvanlarının yaşam alanlarının kontrolü ve denetimi gerçekleştirildi.

Jandarmadan Milli Park’ta Denetim - Resim : 2Milli Parklarda bulunan vatandaşlara da, 'temiz insan, temiz çevre' mottosu kapsamında çevre bilinci hakkında bilgilendirilirken, bu konuda yapılması gereken bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtıldı.

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Kaynak: İHA

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