İmamoğlu'ndan Fesih Çağrısına İlk Yorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgütü feshetme çağrısına dair sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu, "Terörü bitirecek, şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin helalliğini alacak her girişim ülkemiz adına değerlidir ve önemlidir. Bu vesileyle çağrıyı değerli buluyoruz" derken sorumluluğun ülkeyi yönetenlerde de olduğunu belirtti.

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İmamoğlu'ndan Fesih Çağrısına İlk Yorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7 kişilik DEM Parti İmralı heyetinin dün kamuoyuyla paylaştığı terör örgütü PKK lideri Öcalan'ın "PKK kendini feshetsin" çağrısına dair değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaştı.

'SORUMLULUK ÜLKEYİ YÖNETENLERİN DE OMUZLARINDA'

Terörü bitirecek, şehit ailelerinin ve gazilerin helalliğini alacak her girişimin ülke adına değerli ve önemli olduğunu ifade eden İmamoğlu, sorumluluğun ise sadece tek bir tarafta olmadığını; ülkeyi yönetenlerin de omuzlarında olduğunu belirtti.

İmamoğlu, asıl meselenin Türkiye’nin gerçekten demokratik, insan haklarına ve hukuka uygun ilkelerle yönetilmesi olduğuna da dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuya ilişkin değerlendirmesini alıntılayarak paylaşımda bulunan İmamoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Terörü bitirecek, şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin helalliğini alacak her girişim ülkemiz adına değerlidir ve önemlidir. Bu vesileyle çağrıyı değerli buluyoruz. Ancak, sorumluluk sadece tek bir tarafın değil, bu ülkeyi yönetenlerin de omuzlarındadır. Türkiye’nin gerçekten demokratik, insan haklarına ve hukuka uygun ilkelerle yönetilmesi asıl meseledir.

Cumhuriyet fikri tam da bunu tarif eder; koşulsuz tüm yurttaşlarını kapsar ve kucaklar. Hep birlikte, geçmişin acılarından ders çıkararak, ortak geleceğimizi barış içinde inşa etmek zorundayız.

Özgür ve demokratik bir Türkiye için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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Kaynak: Haber Merkezi

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