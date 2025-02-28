Öcalan'ın Mektubunun Dışındaki Notun Perde Arkası: DEM Partili Yetkili Açıklık Getirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin bir grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı tarihi ‘örgüte silah bıraktır’ çağrısının ardından Türkiye siyasetinde yeni bir döneme girildi. İmralı’da DEM Parti heyetinin Öcalan ile yaptığı 3 görüşmenin ardından beklenen çağrı dün geldi.

Öcalan terör örgütü PKK’ya yaptığı çağrıda, “Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı’nın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum” ifadelerini kullandı ve PKK’ya kendisini feshetme çağrısında bulundu.

Açıklama Türkçe ve Kürtçe olarak okunurken, DEM Parti’nin İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder, Öcalan’ın çağrı metninde yer almayan bir notunu da paylaştı. Önder’in ilettiği notta “Şüphesiz pratikte silahların bırakılması ve PKK’nın kendini feshi demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir” ifadeleri geçti. Bu ifadeler akıllarda ‘Tam anlaşma olmadı mı?’ şeklinde soru işaretleri yarattı.

'NOT KONUSUNDA TAM MUTABAKAT VAR'

T24’ten Murat Sabuncu, Öcalan’ın notuna ilişkin üst düzey DEM Parti yetkilisi ile yaptığı görüşmeyi aktardı. DEM Partili yetkili, “Karşılıklı mutabakata çok önem veriyoruz. Birbirimize gol atmak gibi bir tutumumuz yok. Dolayısıyla not konusunda da bir mutabakat vardı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan DEM Partili yetkili bundan sonra devletin atacağı adımların da önemli olacağını vurguladığı açıklamasında şunları kaydetti:

“Öcalan en üst noktada bir irade beyanında bulundu. Bundan sonrası devletin atacağı adımlar da önemli. Etap etap gidecek ve sonucu güzel olacak bir geleceği umuyoruz.”

Kaynak: T24